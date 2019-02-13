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Şanlıurfa'da otomobil tır dorsesinin altına girdi: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil, tırın dorsesine arkadan çarptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil, tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Ö. hakimiyetindeki 06 KUU 72 plakalı otomobil, Bedir Kaplan idaresindeki 21 FP 221 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı dorsenin altına girdi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ercan Ö. ile birlikte araçta bulunan Yunus, Taner, Aysima, Abdullah, Beytullah, Feleknaz ve Nursima Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yunus ile Feleknaz Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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