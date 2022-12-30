İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da seyir halinde otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da seyir halinde otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Çobanderesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobile iddiaya göre, başka bir araçtan ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin içerisinde bulunduğu araç olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası bölgeye giden sağlık ekipleri, otomobildeki Mustafa Turnalı'nın hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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