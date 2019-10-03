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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.


Olayın, dün gece Mehmet Emin Ç.'nin ağır yaralandığı kavgadan kaynaklandığı iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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