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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yol ortasında dakikalarca yardım bekledi

Şanlıurfa’da yolun karışışına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Şanlıurfa'da yolun karışışına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaya, yol ortasında dakikalarca yardım bekledi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya yaralandı. Yaralanan yaya, yol ortasında yaralı olarak dakikalarca yardım bekledi. Kazayı gören çevredeki bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan yayayı ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik yaralının yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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