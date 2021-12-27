İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Dolunay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali Ö. idaresindeki 42 B 6005 plakalı Toyota marka otomobil, Osman K. kontrolündeki 63 AP 390 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında araçtan fırlayan ve gaz kaçıran LPG tankı, çevrede bulunan vatandaşları korkuttu. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, gaz kaçağını gidererek tehlikenin önüne geçti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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