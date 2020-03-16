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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti yeşil özen yolu güzergahında meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilmeyen 27 BIE 28 plakalı otomobil ile 27 ADR 171 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara bölgedeki hastanelere kaldırdı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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