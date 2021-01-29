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Şanlıurfa'da oyuncak müzesine davet

Şanlıurfa’da pandemide dışarı çıkamayan çocuklara oyun ve oyuncak müzesini gezebilme fırsatı tanınacak.

Şanlıurfa'da pandemide dışarı çıkamayan çocuklara oyun ve oyuncak müzesini gezebilme fırsatı tanınacak.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'da bir ilk olarak önceki yıl açtıkları oyun ve oyuncak müzesini ziyaret etti. Baydilli, pandemi tedbirlerinde çocukların sokağa çıkabileceği saatler arasında müzenin açık olacağını ifade etti. Baydilli, "Oyun ve oyuncak müzemiz yeni sergileme alanları ve oyuncaklarıyla çocukların dışarı çıkabileceği 13.00- 15.00 saatleri arası hizmet vermeye başladı. Bu saatler arasında çocuklarımız ve velileri buraya gelip geçmişten günümüze oyuncakları görebilirler. Büyükler olarak burada gerçekten nostalji yaşıyoruz, küçüklüğümüze gidiyoruz. Sadece çocukların değil tüm vatandaşlarımızın görmesi gereken bir ortam. Herkesi 13.00 - 15.00 saatleri arasında müzemize bekliyorum" dedi.

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