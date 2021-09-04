Şanlıurfa'da pandemi denetimleri sürüyor

Yeni varyantlarıyla dünya genelinde olduğu gibi Türkiye ve Şanlıurfa'da da etkisini sürdüren Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak ve bulaşma riskini en aza indirmek için denetim faaliyetleri devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, kamu kuruluşları personelinden teşkil edilen salgın denetim ekipleri, il merkezi ve ilçelerde halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, iş yerleri, gıda imalat ve satış noktaları, pazar yerleri, düğün salonları ile eğlence mekanlarında salgın tedbirlerinin sürdürülmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uygulanırken, aşı konusunda da vatandaşlara tavsiyede bulunuluyor.