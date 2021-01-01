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Şanlıurfa'da pandemi konulu farkındalık çalışması

Şanlıurfa’da trafiğin yoğun olduğu caddelerde yeni tip korona virüs salgınını konu alan bir farkındalık çalışması yapıldıŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu Ekibinin hazırladığı çalışma kapsamında yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda ve en işlek noktalarda kırmızı ışıkta yola çıkarak maske mesafe ve temizliğe dikkat çekmek için pankartlı gösteride bulunuldu.

Şanlıurfa'da trafiğin yoğun olduğu caddelerde yeni tip korona virüs salgınını konu alan bir farkındalık çalışması yapıldı


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu Ekibinin hazırladığı çalışma kapsamında yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda ve en işlek noktalarda kırmızı ışıkta yola çıkarak maske mesafe ve temizliğe dikkat çekmek için pankartlı gösteride bulunuldu. Trafiğin aktığı noktalarda kırmızı ışıklarda yan yana dizilerek yaptıkları koreografi ile korona virüse karşı, "Maske, mesafe ve temizlik" mesajı veren ekibi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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