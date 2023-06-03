İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da park çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 80 bin metrekarelik alanda başlatılan park çalışması devam ediyor.


Şanlıurfa'daki vatandaşların yeşille iç içe doğa yürüyüşlerini yapabilecekleri sosyal donatı alanlarının sayısını artırma hedefiyle Sırrın Mahallesi GAP SUKAY Sosyal Tesisi bölgesinde hayata geçirilen park çalışması devam ediyor. Şehir Hastanesi ile Bilim merkezinin yanı başında bulunan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla 80 bin metrekare alan içerisinde parkta bisiklet ve yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, oturma grupları gibi alanlar yer alacak. Zemin hazırlama ve çevre düzenlemesi çalışmalarını hızla sürdüren ekipler alanda kırmızı toprak serimi gerçekleştirdi. Zemin sağlamlaştırma çalışmasıyla birlikte alana ağaçlar da dikilmeye başlandı.

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