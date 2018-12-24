Şanlıurfa'da Parti İçi Ar-Ge Teşkilat Eğitim toplantısı yapıldı

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığınca Şanlıurfa'da Parti içi Ar-Ge Teşkilat Eğitim Toplantısı yapıldı.

Önceki dönem milletvekillerinden Aydın Ünal, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ünal, il başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığınca düzenlenen parti içi Ar-Ge Teşkilat Eğitim toplantısına katıldı. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız Parti İçi Ar-Ge Teşkilat Eğitim Toplantısında yaptığı konuşmada, “Bugün gelişen ve globalleşen dünyada teknoloji hayatımızın odak noktalarından biri olmuştur. Buna bağlı olarak ülkemiz de ak parti hükumetlerinden önce yüzde 0.24 olan Ar-Ge harcamaları bugün katlanarak artmıştır. Gençlerimizden ve teşkilat mensuplarımızdan isteğim teknolojiden uzak durmamaları, kendilerini değişen dünya şartlarına adapte edip hızlı bir şekilde üretim çizgisine geçmeleri. Bizler bir elinde Kur'an bir elinde tablet olan gençlerin geleceğe yön vereceğini biliyoruz. Bilimden ve her saniye değişen dünya şartlarına hakim olmalıyız. Bizler binlerce yıllık tarihi ve köklü bir mazisi olan güçlü bir milletiz. Bizler güçlü bir devletin devamı, güçlü bir toplum yapısının oluşumunda ve uzun soluklu hedefler koyulmasında işin mutfağı olan araştırma ve geliştirme çalışmalarının çok büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz. Kendi teknolojimizi üretmezsek, kendi ürünlerimizi yapmazsak, gerçek manada bağımsız olamayız. Siyasi bağımsızlık, ekonomik ve teknolojik açıdan desteklenmedikçe kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. Şayet Türkiye bugün bağımsızlığından zerre kadar taviz vermiyorsa, bu ekonomiden üretime, teknolojiden savunma sanayine kadar farklı alanlarda elde ettiğimiz mesafe sayesindedir. Sözlerime son verirken Parti içi Ar-Ge teşkilat eğitim toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler tüm teşkilat üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

AK Partinin bir önceki dönem milletvekillerinden Aydın Ünal ise Şanlıurfa'da parti içi araştırma ve geliştirme çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi için AK Parti Teşkilat üyeleriyle birlikte toplantı gerçekleştirdi.