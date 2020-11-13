Şanlıurfa'da pazar yerlerinde korona denetimi

Şanlıurfa'da korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında halkın yoğun şekilde bulunduğu pazar yerleri denetlendi.

Pandemi Denetim Planı doğrultusunda, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde görevlendirilen bin 716 kamu personelinden oluşan 268 ekip iş yeri ve alan denetimleri gerçekleştirirken, 142 ekip de korona virüs pozitif teşhisi nedeniyle evde izolasyona tabi tutulan adreslerde incelemelerde bulundu. Son 24 saatte 2 bin 667 iş yeri ve alan denetimi yapan ekipler, 9 yer ile izolasyon tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 3 kişi hakkında hakkında idari işlem yaptı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında önceki gün toplanan İl Pandemi Kurulunda, pazar yerlerindeki riskin ortadan kaldırılmasına yönelik alınan kararlar doğrultusunda, her pazar yerine 3 sabit personel ile genel denetimi sağlamak üzere ekipler görevlendirildi. Belediyelerin de tedbir ve denetimlerini artırdığı pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmaya yönelik önlemler alındı. Giriş çıkışların kontrol altında tutulmaya çalışıldığı pazar yerlerinde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan satıcı ve vatandaşlara idari işlem yapıldı.