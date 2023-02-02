Şanlıurfa'da pes dedirten görüntü

Şanlıurfa'da bir konvoydaki araçların seyir halindeyken tehlikeli bir şekilde sağa sola manevra yapıp araçlardan havaya ateş edilmesi kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da bir konvoydaki araçların trafikte oluşturduğu tehlike saniye saniye kameralara yansıdı. Bugün sabah saatlerinde Suruç yolu üzerinde yaşanan olayda trafikte ilerleyen araçların sağa sola manevra yapması yürekleri ağızlara getirirken araçlardaki şahısların pencereden kendilerini sarkıtıp havaya ateş açtıkları görüldü. Trafikte ilerleyen diğer araçlara da yol yermeyen magandalar, daha sonra Kuzey Batı Çevre Yolu'ndan ilerlemeye devam etti.