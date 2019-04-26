Şanlıurfa'da petrol istasyonuna haciz: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da 5 milyon liraya yaklaşan elektrik borcunu ödemediği gerekçesiyle bir petrol istasyonuna mahkeme kararıyla haciz işlemi başlatıldı. Haciz işlemi sırasında Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmasını engelleyen 10 kişi, jandarma tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale karayolu mevkiinde bulunan bir petrol istasyonu sahibi, iddiaya göre 2015 yılından bu yana elektrik borcunu ödemedi. Yaklaşık 5 yıldır ödenmeyen elektrik borcu 5 milyon liraya yaklaştı. Dicle Elektrik ekipleri, yasal süresi içerisinde ödenmeyen borç nedeniyle bahse konu petrol istasyonunun elektriğini onlarca kez yasal çerçeveler içerisinde kesti. İstasyonun sahiplerine ödeme yapılması için uyarılarda bulunuldu, tebligat gönderildi. Yapılan uyarılara rağmen kaçak bağlantılar yapılarak istasyonda enerji kullanılmaya devam edildiği iddia edildi.

Robocop jandarmalar müdahale etti

Dicle Elektrik avukatları mahkemeden alınan icra kararı ile haciz işlemlerini yapmak üzere icra memurları, avukatlar ve ekiplerle jandarmanın nezaretinde bahse konu petrol istasyonuna gitti. Ekipler yeniden kaçak bağlantı yapılmasını önlemek için istasyona enerji taşıyan 5 bin metre kablo, 10 adet demir direk ve 400 KVA gücündeki trafoyu sökmek için harekete geçti.Ancak petrol istasyonunun sahibinin yakınları olduğu bildirilen bir grup, ekiplere saldırarak çalışmalarını engellemeye çalıştı. Olay yerinde bulunan jandarma ise toplumsal müdahale aracının (TOMA) da desteği ile müdahalede bulunarak, grupta bulunan 10 kişiyi gözaltına aldı. Alınan önlemlerin ardından çalışmalar kaldığı yerden devam etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.