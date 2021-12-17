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Şanlıurfa'da pikap ile tır çarpışarak şarampole uçtu: 2 yaralı

Şanlıurfa’da tır ile pikabın çarpışan tır şarampole devrildi.

Şanlıurfa'da tır ile pikabın çarpışan tır şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında yaşandı. Zeki A. kullandığı tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 MA 1725 pikap araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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