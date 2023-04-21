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Şanlıurfa'da piknikte baraj göletine giren çocuk kayboldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde arkadaşları ile birlikte pikniğe gittiği alanda Atatürk Barajı göletine giren çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arkadaşları ile birlikte pikniğe gittiği alanda Atatürk Barajı göletine giren çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmak için mahalleye giden yabancı uyruklu 17 yaşındaki Abdul Razzak Alalı, serinlemek için Atatürk Baraj göletine girdi. İyi yüzme bilmediği öğrenilen çocuk, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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