İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da piyano resitali

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından piyano konseri düzenlendi.


Kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen konserlere devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu defa piyano resitaline imza attı. Belediyenin ev sahipliği yaptığı konserde Piyanist Taylan Özgür Şakır, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde sahne aldı. Genç sanatçıyı ailesi ve yakınları da yalnız bırakmadı. Yaklaşık bir saat süren resitalin ardından Konservatuar Şube Müdürü Ahmet Dağlar, Piyanist Şakır'a plaket takdim etti.

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