Şanlıurfa'da piyasa değeri 20 milyon lira olan 275 kilogram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da yol uygulamasında durdurulan tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde bir tırı durdurdu. Tırda narkotik köpeği Kyra ile yapılan aramada dorse kısmına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 529 paket halinde 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Doğu illerinden batı illerine götürülmek istenen eroin maddesine el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.