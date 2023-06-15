İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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