Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.