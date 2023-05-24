Şanlıurfa'da polis ve jandarmadan zehir tacirlerine darbe

Şanlıurfa'da polis ve jandarma tarafından ortaklaşa düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonunda 101 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Hava destekli operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken 101 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da valiliğin koordinesinde Kökünü Kurutma Operasyonu-4 düzenlendi. Polis ve jandarma tarafından ortaklaşa yapılan çalışmada şafak vakti 101 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını düzenlediği basın açıklamasıyla duyuran Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 277 ekipten oluşan bin 180 personel, 12 hava aracı, 13 narkotik dedektör köpeği, 2 çay-tütün arama köpeği, 6 bomba arama köpeğinin katıldığını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Vali Ayhan, şüphelilerin yakalanması için 101 ayrı adrese, eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildiğini dile getirdi. Vali Ayhan, 2 aylık süreç içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ise 337 kişinin yakalandığını belirtti.

Yaklaşık 2 aydır devam eden ve bu gün de gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kilo 263 gram metamfetamin, 14 kilo 506 gram esrar, 204 adet captagon hap, 113 gram kokan, 326 gram kenevir tohumu, 163 kilo 450 gram skunk, 12 kilo 654 gram eroin, bin 613 adet extacy hap ele geçirildiğini söyleyen Vali Ayhan, 5 adet uzun namlulu silah, 20 adet ruhsatsız tüfek, 38 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 266 paket gümrük kaçağı sigara, 55 kilo kaçak çay, 9 adet tarihi eserin de ele geçirildiğini aktardı.