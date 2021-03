Şanlıurfa'da protokolünden kandil mesajları

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Berat Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti. Vali Erin, “Tüm insanlığı her türlü kötülükten uzak durmaya çağıran, zulüm ve haksızlıktan men eden, inananları iman etmeye, salih amel işlemeye, hakkı ve sabrı tavsiye etmeye çağıran yüce dinimiz İslam'ın, gönüllerimizi sükuna erdiren tefekkür ve ibadetle ruhlarımızı yücelten özel vakitlerinden biri olan Berat Kandiline ulaşmanın şükrü içerisindeyiz. Rahmet, mağfiret ve günahlarımızdan arınma ayı olan mübarek Ramazan'ı müjdeleyen bu gecenin, her türlü kötülüğün, şerrin, haksızlık ve adaletsizliğin son bulması, kırılan kalplerin onarılması, şiddet, nefret, intikam duygularını milletçe yenmemiz için bir milat olmasını diliyorum. Yüce Rabbimizin, bu gece vesilesiyle kendisine açılan elleri boş çevirmemesini temenni ederek, tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin kandilini tebrik ediyor, kalpleri ve zihinleri arınmış bir millet olarak Ramazan-ı Şerife ulaşmamızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Beyazgül: “Berat kandilimiz mübarek olsun”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Beyazgül mesajında Ramazan ayının gelişini müjdeleyen Berat Kandil'inin İslam aleminin ve mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Beyazgül, mesajının devamında, “Mübarek üç ayların yarısına geldiğimiz bu günlerde Ramazan ayının rahmet iklimine adım adım yaklaşmanın, Berat Kandil'ini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan-ı Şerifi müjdeleyen, bizi oruca hazırlıklı olmaya davet eden Berat Kandili, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin ve nefret duygularını aşma gecesidir. Bu geceler vesilesiyle toplumsal sorumluluğumuzun farkına vararak dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi sevelim, bütün güzellikleri paylaşalım. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği böyle önemli günlerde tüm dünyayı etkileyen ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgının bir an önce son bulmasını diliyor, bu salgın nedeniyle hastanede yatan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. İslam aleminin ve mazlum coğrafyaların huzuru ve barışı için hep birlikte ellerimizi semaya açarak dua edelim. Bu gece yapılan bütün duaların kabul olması temennisiyle; bütün hemşerilerimin, ülkemizin ve İslam aleminin Berat Kandil'ini tebrik ediyorum. Berat Kandil'imiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kandil geceleri, doğrusu ve yanlışı, günahı ve sevabıyla sorumluluğu olan insanoğlunun kendini temize çekmesi adına, dinin insana has kıldığı zamanlardır. Maddenin ardındaki sırrı ifşa eden, manayı gönlümüzde inşa eden istisna zaman dilimleri olan kandil geceleri, bu yönüyle Allah'ın kullarına sunduğu bir lütuftur. İmtihanda olduğumuz iki kapılı bu handa, her türlü doğal afet ve hastalıktan kurtuluşumuz için Allah'a sığınıyoruz. Yüce Allah, insanlığın beraatini, kudretinin elinde tutsa da kendi beraatıini alma özgürlüğünü de aynı zamanda insana sunmuştur. Bu iradeyi ortaya koyma gayretiyle birlikte, Beraat Kandili'nin hürmetine, düşmanların, hainlerin her türlü oyun ve desiselerine karşı, milletimizin ve ümmetin aziz ve muzaffer olmasını dilerim. Musibeti, nasihat anlayan bir şuurla Allah'a teslim olurken, inananları olarak da dinimizin emirlerini temsil gayreti içinde olmalıyız. Ki bu şuur ve gayret, ümmet olarak hepimizin beraatine vesile olsun. Bu duygularla, maneviyatın derinden hissedildiği böylesi anlamlı günlerde, Allah'ın bizi her türlü maddi ve manevi kirlerden temize çıkarmasını diler, hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Beraat Kandili'ni kutlarım. Kandilimiz beraatimiz olsun, Beraat Kandilimiz mübarek olsun” sözlerine yer verdi.

Baydilli Berat Kandili'ni kutladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mübarek Berat Kandili vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Baydilli, tüm İslam Aleminin Berat Kandilini kutlarken, Ramazan ayının habercisi olan bu kandil gecesinin bereket ve sağlık getirmesini diledi. Baydilli mesajında, kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşlik için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, bu kandil gecesinde kardeşliğin ve dirliğin tesis olması temennisinde bulundu. Baydilli, “Yüce Allah'ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan Ayı öncesinde mübarek Berat Kandiline erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dini duyguların yoğunluk kazandığı merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruk noktasına ulaştığı Berat Kandilinin, Tüm İslam Alemine ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'ın sınırsız rahmet ve merhameti bu kandilde tüm Müslümanların üzerine olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutluyor, kandil gecesinin bereket, sağlık ve huzur getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.