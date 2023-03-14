Şanlıurfa'da Ramazan denetimi

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, Hal Pazarı'nda ortak denetim yaptı.

Şanlıurfa'da fahiş fiyata karşı mücadele eden zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi Hal Pazarı'nda denetimlerini sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta, Ticaret İl Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı ekipler, denetim için sabah saatlerinde Hal Pazarı'na gitti. Denetimde ekipler komisyoncuları tek tek inceleyerek, ürünlerin alış ve satış faturaları ile irsaliyelerini kontrol etti. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Halk sağlığını ön planda tutan ve fahiş fiyatlara karşı tedbirlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, paydaş kuruluşlarla birlikte şehir genelinde denetimlere devam ediyor.