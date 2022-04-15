Şanlıurfa'da Ramazan etkinliği devam ediyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliğine, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Karaköprü Belediyesi Ramazan ayının dolu dolu geçmesi için Ramazan etkinliklerine başladı. İftar sonrası yaşam sokağında yapılan etkinlikte sevilen sanatçı İbrahim Sadri ile şiir dinletisi gerçekleştirildi. Sohbet havasında geçen etkinlikte İbrahim Sadri birçok memleket şairinin şiirini ve kendi şiirlerini okurken, soğuk havaya rağmen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ramazan etkinliğine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri de katıldı. Baydilli, “Ramazan ayının maneviyatına uygun programlarla bu ay içerisinde sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. İbrahim Sadri hocamız üstatlardan çok güzel şiirler dile getirdi, ruhumuzu dinlendiren güzel bir dinleti oldu. Değerli konuğumuza ve çok kıymetli vatandaşlarımıza etkinliğimize katılımları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sanatçı İbrahim Sadri de güzel bir program gerçekleştiğini ifade ederek kendilerini davet eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve etkinliğe gelen vatandaşlara teşekkür etti.