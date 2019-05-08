Şanlıurfa'da Ramazan Sokağı yoğun ilgi gördü

Bu yıl da Haleplibahçe Havzasında Hamarat Eller Çarşısında kurulan Ramazan Sokağı gelen konuklara Ramazan Ayının tüm güzelliklerini yansıtacak. Tiyatro, etkinlik sahneleri, el sanatları hediyelik eşya, Osmanlı tatlıları, yöresel damak ürünleri ve oyuncak reyonları gibi her türlü zenginliği içerisinde barındıran Ramazan sokağında düzenlenen konserler ve çocuklara yönelik Hacivat Karagöz oyunu eski Ramazan ayının geleneklerini sunuyor.

Tüm Ramazan Ayı boyunca halkın ziyaretine açık olacak olan Ramazan Sokağında büyükşehir tiyatrosunun çocuklara ve yetişkinlere yönelik etkinlikleri gerçekleştirilecek.