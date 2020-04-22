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Şanlıurfa'da Ramazan ve 4 günlük kısıtlama yoğunluğu

Yarından itibaren 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan dolayısıyla alışveriş yapmak isteyen Şanlıurfalılar sokaklara akın etti.


Şanlıurfa'da yarından itibaren 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan öncesi insanlar sokaklara akın ederek son hazırlıklarını yapmaya başladı. Pazar ve marketlere giden vatandaşlar, 4 gün boyunca kendilerine yetecek kadar malzeme almaya çalıştı. Polis ve zabıta ekipleri, insanların yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Alışverişlerini yapan vatandaşlar, ellerinde poşetlerle evlerinin yolunu tuttu.

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