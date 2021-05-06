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Şanlıurfa'da Roma, Bizans ve İslam dönemine ait 547 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Roma, Bizans ve İslami döneme ait 547 sikke ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Roma, Bizans ve İslami döneme ait 547 sikke ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir araçta tarihi eser bulunduğu belirlendi. KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 547 sikke ele geçirildi. Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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