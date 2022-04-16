Şanlıurfa'da Roma dönemine ait tarihi sikkeler ele geçirildi

Yapılan operasyonda Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve yüzük gibi tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), E.G. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amaçlı müşteri aradığı yönünde elde edilen bilgi doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, alıcı kılığında şüpheli ile irtibata geçerek bir tesiste buluştu. Tarihi eserlerin şüphelinin üzerinde görülmesi üzerine, eserlere el konularak şahıs gözaltına alındı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ve 7 adet tarihi madeni para, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.