İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu, yağışlar ekipleri alarma geçirdi

Sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da beklenen yağış dalgası yeniden geldi.

Sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da beklenen yağış dalgası yeniden geldi. İl genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yetkililer yoğun önlemler aldı.



Önceki hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da beklenen yağışlar yeninden kendini gösterdi. Meteorolojinin uyarısını dikkate alan ekipler, yağışlar başladıktan hemen sonra alt geçitleri trafiğe kapatarak yollarda önlem aldı. Dere kenarındaki mahallelerde de önlem alan ekipler, mazgalları temizleyerek su giderlerinin tıkanmaması için yoğun mesai yaptı.

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