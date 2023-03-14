İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da sağanak yağış sele neden oldu

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış sonucu bazı evleri su bastı, yollar göle döndü.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu bazı evleri su bastı, yollar göle döndü.


Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Trafikte aksamaların yaşandığı kentte bazı ev ve işyerini de su bastı. İl genelinde yağış etkisi sürüyor. Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

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