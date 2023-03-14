Şanlıurfa'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış yolları adeta göle çevirdi. Yağışı fırsata çeviren bir taksici ise aracını yıkadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur kent genelinde etkili oldu. Etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı. AFAD, yağışların perşembe gününe kadar süreceği açıklamasında bulunarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Etkisini sürdüren yağışı fırsata çeviren bir taksici ise aracını yıkadı.