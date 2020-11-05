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Şanlıurfa'da sağanak yağış zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Şanlıurfa'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Şiddetli yağış sürücülere zor anlar yaşattı.


Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, mahallelerde ise su baskınları yaşandı. Vatandaşlar yağışın biraz gecikmeli başladığını ama etkili bir şekilde devam ettiğinim söyledi.


Sağanak yağış nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

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