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Şanlıurfa'da sağanak yağmur ve dolu etkili oldu

Şanlıurfa’da etkisini sürdüren sağanak yağmur ve dolu vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sağanak yağmur ve dolu vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.


Şanlıurfa'da sağanak yağmur ve dolu etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, ikindi saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.


Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa'da yağış uyarısını yenileyerek ani su baskını ve sel gibi konularda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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