Şanlıurfa'da sağlıkçıya darp: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da hemşireyi darbedip aracına zarar verdikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli hemşir Mustafa Arslan, damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartıştı. Hemşir Arslan, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan Arslan, iddiaya göre önce darbedildi daha sonra aracına zarar verildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, "kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.