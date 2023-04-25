İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da sağlıkçıya darp olayına 3 tutuklama

Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesinde çıkan tartışmada sağlık görevlilerini darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö., 3 kişinin saldırısına uğradı. Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda yaralanan sağlık çalışanları, tedavileri sonrası taburcu edildi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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