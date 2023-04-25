Şanlıurfa'da sağlıkçıya darp olayına 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö., 3 kişinin saldırısına uğradı. Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda yaralanan sağlık çalışanları, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.