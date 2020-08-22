Şanlıurfa'da salgın denetim merkezleri hizmete girdi

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla 13 ilçede oluşturulan salgın denetim merkezi, 24 saat esasına göre çalışmaya başladı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde yeni tip korona virüs salgınını önlemeye yönelik temel prensipler olan maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyumu denetlemek üzere oluşturulan işyeri denetim ekipleri ve mahalle denetim ekipleri, ilçe salgın denetim merkezine bağlı olarak faaliyet gösterecek.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan ve sağlık personelinin görev yaptığı Pandemi Çağrı Merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, salgınla mücadelede alınan sıkı tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, özellikle korona virüs pozitif tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona tabi tutulan kişilerin izolasyon koşullarına uymalarını temin etmek amacıyla yapılan denetimlerin artık Mahalle Denetim Ekipleri tarafından da yapılmaya başladığını hatırlattı.

Salgınla mücadeledeki tüm aktörlerin il genelinde kaymakamlıklar bünyesinde kurulan İlçe Salgın Denetim Merkezi ile irtibatlı olduğunu ve İl Salgın Denetim Merkezinin tüm verilere anında ulaşabildiğini kaydeden Vali Erin, İl-İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin denetim planlaması yapmak, mahalle denetim ve işyeri denetim ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak, gelen ihbar ve şikayetleri ilgili denetim ekiplerine iletmek üzere 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmak üzere çalışmaya başladığını ifade ederek, “Salgın kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı ‘Hayat Eve Sığar' (HES) uygulaması ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden salgın denetim merkezine ihbar ve şikayette bulunabilirler” ifadelerini kullandı.