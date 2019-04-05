Şanlıurfa'da saman yüklü kamyon devrildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Fırat Nehri kıyısındaki baraj yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, devrildi. Samanların bir kısmının Fırat Nehrinin kıyısına döküldüğü kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yoldaki kamyon, vinç yardımıyla kaldırıldı. Yolun kenarına dökülen saman çuvalları ise vatandaşlar tarafından kaldırılmaya çalışıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.