Şanlıurfa'da sarımsak alternatif ürün oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulanabilir tarım arazilerinin artmasıyla sarımsak çiftçilerin alternatif ürünü oldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi üzerinde toprakla buluşturulan sarımsak hasadı başladı. Yaklaşık 20 derece sıcaklık altında tarım işçileri tarafından yapılan hasat, çiftçinin yüzünü güldürdü. 2015 yılında sulamaya açılan bir milyona yakın arazi varlığı ile Türkiye'nin en büyük ovalarından olan Suruç Ovasında sarımsak yettirilmeye başlandı. Daha önce sadece arpa, buğday ve mercimek gibi tahıl ürünlerinin yetiştiği arazilerde şimdi her türlü sebze ve meyve yetiştirildiği ovada yapılıyor. Karadeniz fındığından Akdeniz muzuna, sebze olarak soğandan, patlıcana, domatese, bibere, salatalığa, kavuna, karpuza, buğdaya, mısıra, nara ve birçok ürüne kadar yetiştirilmeye başlandı. Son olarak ovada yetiştirilen sarımsak hasadı da yapılmaya başlandı. Hasat sonrası konuşan Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, “Yaklaşık 8 yıldır suyun gelmesiyle birlikte bölgede iklim değişikliği oldu. Burada tropikal iklime girdiğimizi söyleyebiliriz. Şanlıurfa'nın Suruç Ovası çok verimli arazilere sahiptir. Yıllarca susuz kaldığı için bunlar değerlendirilmedi. 2015 yılından itibaren sulama suyunun bırakılmasıyla birlikte yetiştirilecek olan ürün çeşitliliği, ürün yelpazesi genişledi. Burada Akdeniz muzundan Karadeniz fındığına kadar hemen hemen her şey yetişiyor. Sebze olarak domates, salatalık, biber, sarımsak gibi ürünler yetiştirilirken, bahçecilikte ise narından kayısına kadar yetiştiriliyor. Bu noktada çiftçilerin ekonomik değerine daha farklı şeyler katabilecek yetiştiriciliğin yapılacağına inanıyoruz. Biz ziraat mühendisliği olarak onları daima destekliyoruz” ifadelerini kullandı.