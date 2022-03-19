Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gazilere onur yemeği

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin'in ev sahipliğinde bir otelde verilen yemeğe, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan yemekte bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, Çanakkale'den bugüne vatan için canını veren şehitleri rahmetle andı.

Çanakkale savaşlarında vatan uğruna canlarını veren kahramanların mücadelesinin, nesilden nesile aktarılması gereken ve hiç unutulmaması gereken bir destan olduğunu belirten Vali Erin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyet ve bağımsızlığının temellerinin bu zaferle atıldığını söyledi.

Şehit aileleri, gaziler ve onların yakınlarının devletin ve milletin emanetleri olduğunu kaydeden Vali Erin, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çanakkale zaferinin yıl dönümü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm kahramanları saygı ve minnetle andıklarını dile getiren Vali Erin, program sonunda tüm davetlilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Programa katılımlarından dolayı ailelere teşekkür eden Vali Erin, şehit çocuklarıyla da yakından ilgilendi.