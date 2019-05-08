Şanlıurfa'da şehit yakınları ile gaziler ve aileleri iftarda buluştu

Katılımlarından dolayı misafirlerine teşekkür eden Beyazgül, “Şehitlerimiz Rabb'imizin misafiri iken yakınlarını da biz misafir etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk iftar programını şehit ve gazi ailelerine yönelik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eşi Betül Beyazgül ile Büyükşehir Belediyesi yönetim kadrosunun katılım gösterdiği iftar programına ilgi yoğun oldu. İftar öncesi ailelerle sohbet eden Başkan Beyazgül, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Beyazgül, “Böyle bir gecede şehit ve gazi yakınlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada misafir bulunan kişiler bizlerin çok değerli misafirleridir. Misafirlerimizin çok yüksek bir mertebede olan şehitlik payesini alan yakınları şuanda inşallah cennettedir. Onlar Rabb'imizin misafiridir ve onların yakınlarını da biz misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Vatan uğrunda şehit olan varsa kan döken varsa vatan oluyor diyor şair. Bugün her birimizin arzusunun bu vatan ve bayrak için şehadet olduğunu biliyorum. En yakın 15 Temmuz'da birçok vatandaşımız tankların altına girerek şehadet arzusunu dile getirmiştir. Bu topraklar dünyanın gözünün üzerinde olduğu topraklar o yüzden bu vatan için canımızı feda etmekten çekinmemeliyiz. Tüm şehit ve gazi ailelerimize çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar buluşmasında günün anısına Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ile Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Arslan da günün anısına Başkan Beyazgül'e plaket sundu.