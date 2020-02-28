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Şanlıurfa'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.


Şanlıurfa Müftülüğünce cuma namazı sonrası, İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Balıklıgöl platosundaki Dergah Camisi'nde kılınan namaza yüzlerce vatandaş katıldı. Namaz sonrası şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Duaların okunmasının ardından camide Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı.


Birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vatandaşlarla selamlaştı.

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