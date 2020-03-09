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Şanlıurfa'da şehitler için kurban

Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Şanlıurfa’da kurbanlar kesilip, dualar edildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Şanlıurfa'da kurbanlar kesilip, dualar edildi.


Suriye'de Esed rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için dualar eşliğinde kurbanlar kesildi. Kurbanları şehit kanı akmasın diye kestiğini söyleyen Hacim Dağ, “Mehmetçiklerimize, polisimize, devletimize Allah zeval vermesin. Allah düşmanlarımızı kahru perişan eylesin. Biz her zaman devletimizin, polisimizin yanındayız. İdlib'te şehit olan askerlerimizin kanının bir daha akmaması için kurbanlarımızı kestik. Dualarla eş, dost ve akrabalara yemek ikramında bulunduk. Allah bir daha öyle kötü olaylar göstermesin” diye konuştu.


Yemek ikramına katılan vatandaşlar ise yemek yedikten sonra ellerini açarak şehitler için dua etti.

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