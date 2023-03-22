Şanlıurfa'da sel temizliği ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da şiddetli yağışlar sırasında derelerin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan temizlik ve hasar tespit çalışmaları iki mahallede sürüyor.

Şanlıurfa'da 14-15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu 27 mahallede bin 978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 alt geçitte maddi hasar oluştu. 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun çalışmalar devam ediyor. Kentte felaketin ardından başlatılan temizlik çalışmalarına katılan komandolar ve güvenlik korucuları, dün akşam saatlerinde birliklerine uğurlandı.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresinin neden olduğu selden etkilenen Akabe ve Süleymaniye mahallelerindeki ev ve iş yerlerinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor. Belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla bir taraftan cadde ve sokakları, bir taraftan da evlerdeki temizlik çalışmalarına katkı sağlıyor. Ekipler, hasar gören ev ve iş yerini ise tek tek inceleyerek zarar gören malzemeleri not alarak ilgili birimlere aktarıyor. Bölgede çalışmalar devam ediyor.