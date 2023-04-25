Şanlıurfa'da selden zarar gören parklar yenileniyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde selden etkilenen mahallelerdeki iyileştirme çalışmalarında son aşamaya gelinirken, yine selden etkilenen ilçedeki 24 parkta yenileme çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde Karakoyun, Mance ve Kito Derelerindeki taşmalardan etkilenen tüm sokaklar ve evlerde temizlik, boyama ve yenileme çalışmaları son aşamaya gelirken, Eyyübiye Belediyesi ilçede selden etkilenen 24 parkın yenilenmesi için çalışmalara ağırlık verdi.

Sel nedeniyle ağaçları sökülen ve kırılan, kamelyaları parçalanan, yapısal peyzajı tahrip olan parkları tespit eten Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, tüm parkların yenilenmesi için büyük bir çalışma başlattı. Yapısal peyzaj, ağaçlandırma, kamelya, bank,, çeşme, aydınlatma gibi park unsurlarını yenilemek için çalışmalar başlatan Eyyübiye Belediyesi, ilçenin en büyük parklarından olan Mustafa Kuş parkında da bölgenin atmosferini değiştirecek süs havuzları inşaatlarını tamamladı. Özel mermer dekorasyonlu, ışıklı fıskiyeli havuzlarıyla yenilenen Mustafa Kuş Parkı, havaların ısınmaya başlamasıyla çocuk, yaşlı ve ailelerin vazgeçemediği mekanlar haline geldi.

Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçede selden etkilenen 24 parkta devam eden çalışmaların bir aya kadar tamamlanacağını ve yaz aylarında eksiksiz şekilde halkın hizmetinde olacağını bildirdi.