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Şanlıurfa'da sele kapılan tır sürücüsü 7 gündür aranıyor

Şanlıurfa’da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları 7’nci gününde devam ediyor.

Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor.


Şanlıurfa'da sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'e ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tıra, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Ekipler, baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıkta olduğu tespit edilen tırı sudan çıkarmak için iş makinelerinin desteğiyle bu alana 3 gündür dolgu çalışması yapıyor. Günlerdir devam eden şiddetli yağış ise yapılan dolgunun etkisinin azalmasına neden oluyor. Şoför Emin Ergün'ün (24) yakınları ise günlerdir bölgede sürdürülen çalışmaları umutla takip ediyor.

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