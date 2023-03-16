Şanlıurfa'da sele teslim olan köprülü kavşakta çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa'da sele teslim olan Abide Köprülü Kavşağında çamurluya suya gömülen araçların çıkarılma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da yağışın başladığı andan itibaren itfaiye, ŞUSKİ, fen işleri daire başkanlığı ekipleri, sahada tıkanan alanları açmak için yoğun çaba gösterdi. AFAD koordinasyonunda büyükşehir belediyesi personelleriyle birlikte asker ve polislerinde görev aldığı sel felaketinde yaraların izi silinmeye çalışılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre metrekareye 260 kilogram yağışın düştüğü Şanlıurfa'da tüm ekiplerini hazırda bekleten büyükşehir belediyesi aldığı önlemlerle büyük bir felaketin önüne geçmiş oldu. Selin aniden vurduğu Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sahada personellerin yanında bulunarak merkezdeki koordinasyonu bizzat sağladı. Selin en çok etkilediği Abide Kavşağı alt tünelindeki su tahliyesi devam ediyor. Tünel içerisinde kalan araçlar ekipler tarafından çıkartılarak çekici vasıtalarıyla alandan kaldırılıyor.

Koordinasyon toplantısı sonrası açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Cavsak Deresinin yukarı kısımdan patlaması nedeniyle Abide Kavşağında su birikintisi olmuştur. Abide Kavşağının alt kısmında kendiliğinden oluşan bir su birikintisi yoktur. Askeriyeden gelen Cavsak deresi patlamış onun için de önlem alınması gerekiyor. Onun da çalışmalarını yapacağız” diye konuştu.

Bölgede selin vurduğu alanlarda çalışmalar devam ediyor.