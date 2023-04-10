Şanlıurfa'da selin yaraları sarılmaya devam ediyor

Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor. Selden en çok etkilenen Süleymaniye ve Akabe mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi'nce alt ve üstyapı çalışmaları yapıldı. Başkan Beyazgül, "Yaralarımızı sarmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Selden en çok etkilenen Süleymaniye, Akabe mahallelerinde yaşanan deformasyonun bir an önce ortadan kaldırılması için sahada çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, selin zarar verdiği asfalt ve parke taşlarını yeniledi. Çalışmaları sahada takip eden ve vatandaşların her zaman yanında yer alan Beyazgül vatandaşların evlerine de giderek talep ve önerilerini dinledi.

Yaraları sarmak, selin izlerini silmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Beyazgül, “Süleymaniye ve Akabe mahallelerimizdeyiz. Bölgede son çalışmaları sahada inceledik ve yapabileceklerimizi gözden geçirdik. Bölgede selden etkilenen asfaltları yeniledik. Yine selin yıkıcı etkisiyle parke taşlarımız da zarar görmüştü. Onları da yeniledik. Daha önceden kamulaştırdığımız ve yıkarak parka dönüştürdüğümüz alanları da hem yeşillendirdik hem de ağaçlandırma çalışması yaptık. Bu bölgeyi eskisinden daha güzel hale getiriyoruz. Bu süreçte hep halkımızın yanında olduk. Onlarla görüşüyoruz. Evlerine bakıyoruz. Talep ve önerileri varsa ziyaretlerimiz sırasında yerinde dinliyor ve çözüm üretiyoruz. Burada yaraları sarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hepimize bir kez daha geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.