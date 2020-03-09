İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da Sera Kent projesi hayata geçirilecek

Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında Sera Kent projesi için ön görüşme yapıldı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un seçim vaatlerinden biri olan Sera Kent projesi için düğmeye basıldı. Başkan Kuş, uygulamaya koyacağı dev proje için meclis üyeleriyle birlikte Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sabri Çelik ile ön görüşme yaptı. Harran Üniversitesi rektörlük binasında yapılan görüşmede Sera Kent projesi masaya yatırıldı. Rektör Çelik, yapılan görüşmede Eyyübiye ve Şanlıurfa için yapılacak güzel olan her şeye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kuş da ön görüşmesi yapılan Sera Kent ile istihdama katkı sunacaklarını belirterek," Rektörümüze sonsuz teşekkür ederim. Projemize olumlu yaklaştı. İnşallah üniversitemizle birlikte hayata geçireceğimiz bu proje ile Eyyübiye ve Şanlıurfa'da istihdama büyük katkı sağlayacağız. Rektörümüze ve kurmaylarına çok çok teşekkür ederim. Rektörün destekleri ve katkılarıyla inşallah daha güzel projeleri de birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.