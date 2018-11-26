Şanlıurfa'da Sevcan Orhan konserine yoğun ilgi

Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Sevcan Orhan konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında etkinlikler düzenleyen Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na özel konser düzenledi. 11 Nisan Fuar alanı önünde gerçekleşen konsere katılan vatandaşlar Sevcan Orhan'ın şarkılarına hep birlikte eşlik ettiler. Konser sonunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür eden sanatçı Sevcan Orhan'a Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Suphi Çiçek çeşitli hediyeler verildi.