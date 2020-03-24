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Şanlıurfa'da seyir halindeki araç alev aldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptığı çalışmayla araç yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası araçta büyük çapta hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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