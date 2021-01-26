İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da seyir halindeki motosiklet alev aldı

Şanlıurfa’da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet alev alarak küle döndü.

Şanlıurfa'da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet alev alarak küle döndü.


Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi yolunda yaşandı. İddiaya göre M.A. isimli şahıs, arkadaşıyla birlikte motosikletle Seyrantepe Mahallesi'nden şehir merkezine gelmek istedi. Yolda ilerleyen şahısların bindiği motosiklet kısa süre sonra alev aldı. Motosikleti yolun kenarına çeken şahıslar, üzerinden inerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü.


Motosikletin depodan sızan benzinin alev alması nedeniyle yandığı belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.